Грузинские авиакомпании выполняют последние рейсы в Россию
Авиакомпании Грузии Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье, 7 июля, выполняют последние рейсы в направлении РФ.
Напомним, уже завтра, 8 июля, вступает в силу временный запрет на полеты в Россию.
- Да, сегодня мы выполнили последний рейс в московский аэропорт Жуковский. Самолёт вылетел по штатному расписанию. После этого рейса мы прекращаем полёты в Россию, - подчеркнул PR-менеджер MyWay Airlines Тамара Кобулашвили.
Напомним, помимо этого, 8 июля вступает в силу указ президента РФ Владимира Путина, который временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии, сообщает RT.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией. Министр экономики и устойчивого развития республики заявила, что страна должна сохранить экспорт в РФ на уровне 13%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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