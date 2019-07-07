2019-07-07T21:04:12+03:00
Общество

Грузинские авиакомпании выполняют последние рейсы в Россию

Уже в понедельник, 8 июля, вступает в силу временный запрет на полеты в РФ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Грузинские авиакомпании выполняют последние рейсы в РоссиюГрузинские авиакомпании выполняют последние рейсы в РоссиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авиакомпании Грузии Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье, 7 июля, выполняют последние рейсы в направлении РФ.

Напомним, уже завтра, 8 июля, вступает в силу временный запрет на полеты в Россию.

- Да, сегодня мы выполнили последний рейс в московский аэропорт Жуковский. Самолёт вылетел по штатному расписанию. После этого рейса мы прекращаем полёты в Россию, - подчеркнул PR-менеджер MyWay Airlines Тамара Кобулашвили.

Напомним, помимо этого, 8 июля вступает в силу указ президента РФ Владимира Путина, который временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией. Министр экономики и устойчивого развития республики заявила, что страна должна сохранить экспорт в РФ на уровне 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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