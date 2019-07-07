В Мексику не пустили 14 граждан России
Посольство России в Мехико сообщило, что в мексиканский город Канкун не пустили еще 14 человек с российскими паспортами.
На данный момент дипломаты устанавливают точные причины недопуска российских граждан.
- Они прилетели рейсом компании Nordwind, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной, - объяснили в посольстве.
К слову, за последние дни это уже вторая группа прибывших из РФ туристов, которым Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. Ранее пограничники задержали десять 10 человек.
Сообщается, что на данный момент девять из десяти пассажиров первой группы отправили обратно в Россию. Дипломаты занимаются ситуацией с недопуском новой группы туристов, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что из Мексики за нарушение миграционного законодательства высылают десять россиян. Об этом рассказали в посольстве России в Мехико, уточнив, что семеро из них уже улетели.
ИСТОЧНИК KP.RU