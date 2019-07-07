Музыканта "Паука" Троицкого не пустили на борт самолета из-за неадекватного поведения
Участника российской треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого из-за неадекватного поведения не пустили в самолет, который выполнял рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Представители аэропорта отметили, что знаменитый музыкант находился в состоянии опьянения и оскорблял представителей авиакомпании. Из-за дебошира в Жуковский пришлось вызвать наряд полиции.
- Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вёл себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Также представители авиакомпании подчеркнули, что дебоширу были в полном объёме возвращены деньги за приобретённый билет, за исключением сервисного сбора, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад музыканта Сергея «Паука» Троицкого задержали в аэропорту Новосибирска. Дебошир нецензурно ругался и буянил.
ИСТОЧНИК KP.RU