2019-07-07T23:48:28+03:00
Политика

Зеленский выдвинул условие восстановления моста у Станицы Луганской

Киев построит мост, ели ЛНР уберет свои укрепления
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: официальный сайт В. ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский. Фото: официальный сайт В. Зеленского
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Мост у Станицы Луганской, где проходит единственный маршрут через линию соприкосновения на территорию Луганской народной республики, будет оперативно восстановлен, если ЛНР уберет свои укрепления в данном районе. Такое условие озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - приводит слова главы украинского государства его пресс-служба.

Президент заверил, что на время строительных работ людям обеспечат возможность пересечения линии соприкосновения, передает ТАСС.

На территории НР единственный официально работающий пункт пропуска. Он расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Мост, о котором идет речь, был частично подорван украинскими силовиками в начале 2015 года.

На этой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении разрушенного пролета этого моста силами республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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