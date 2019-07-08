2019-07-08T02:01:29+03:00
Общество

Названы 10 самых романтичных мест Москвы

Власти столицы рассказали, где находятся лучшие места для свиданий и прогулок
Юлия ДИВЕЕВА
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На ВДНХ молодожены высаживают саженцы черешни в "Саду молодоженов"На ВДНХ молодожены высаживают саженцы черешни в "Саду молодоженов"Фото: Алиса ТИТКО
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Власти Москвы составили список из десяти самых романтичных мест города. На официальном сайте мэра столицы рассказывается, где влюбленные могут провести незабываемые свидания и прогулки.

На первой строчке - Третьяковский мост (Лужков). Сюда молодожены приходят, чтобы повесить замочек, чтобы их брак был крепким. Эта традиция обрела популярность в европе в 1990-е годы благодаря серии романов итальянского писателя Федерико Моччиа.

На втором месте расположилась «скамья примирения» в парке «Кузьминки», куда пары могут приходить после ссоры.

За исполнение желаний новобрачных отвечают два камня песчаника в Голосовом овраге в «Коломенском», которые расположились на третьем месте рейтинга. По легенде, валун Гусь-камень исполняет желания мужей, а Девичий — жен.

Четвертый в списке - Братиславский парк в Марьине. Он был заложен чуть больше двух десятилетий назад, но здесь уже есть своя свадебная традиция: молодожены должны взявшись за руки подняться на его центральный холм по лестнице — от берега пруда до беседки.

На пятой строчке - парк «Акведук» на берегу Яузы. Сюда молодожены приезжают ради свадебных фотосессий.

Дворец бракосочетания на ВДНХ положил начало красивой традиции: возле павильона № 46 молодожены высадили первые черешни «Сада молодоженов». В честь 80-летия выставки такую возможность получит каждая восьмидесятая пара, расписавшаяся в местном загсе.

Затем идет Аллея влюбленных в Нескучном саду и сад «Эрмитаж». На девятом месте Булгаковский дом, куда частенько приходят влюбленные и новобрачные. Здесь для них установлен ящик «Почта любви» для писем с сердечными желаниями. В конце лета тут проводят день исполнения желаний - письма из ящика привязывают к шарикам и запускают в небо.

А вот в экспериментальном районе Куркино считается, что счастье молодым могут принести «Влюбленные улитки», которые расположились на улице Соловьиная роща. К ним приходят новобрачные в день свадьбы.

Топ-10 самых романтичных мест Москвы

Топ-10 самых романтичных мест Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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