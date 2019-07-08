В Турции на азотном заводе прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 04:30 2019-07-08T04:33:35+03:00

На азотном заводе в Турции произошел взрыв и валит дым Фото: Тимур ХАНОВ

Информации о жертвах и пострадавших пока нет [видео]

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На западе Турции в воскресенье, 7 июля, прогремел взрыв на азотном заводе. ЧП произошло в провинции Кютахья.

По данным видео-свидетельств, над заводом поднимаются клубы желто-оранжевого дыма, однако самого огня не видно. Дым застилает и близлежащие районы, на дорогах плохая видимость.

Взрыв на азотном заводе в Турции. K tahya azot fabrika si patlamas https://t.co/fIJpgWArm3

Работающих в районе журналистов власти обязали иметь при себе противогазы, чтоб предотвратить отравления, передает телеканал NTV.

Пока данных о жертвах или пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники полиции, бригады скорой помощи и пожарные расчеты. Масштаб ЧП на данный момент неизвестен.

Напомним, сайт "КП" рассказывал о взрыве в Турции, который произошел два дня назад в приграничной провинции Хатай. Подорвалась машина, в которой находились три человека. Помимо погибших, несколько человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU