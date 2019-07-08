2019-07-08T04:51:39+03:00
Общество

Умер Артур Браунер - немецкий кинопродюсер

Артур Браунер умер в Берлине в возрасте 100 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Кинопродюсер Артур Браунер с женой и дочерьюКинопродюсер Артур Браунер с женой и дочерьюФото: REUTERS
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Умер немецкий кинопродюсер польского происхождения Артур Браунер. Об этом сообщила его семья.

Как передает агентство DPA, он ушел из жизни в Берлине в возрасте 100 лет. Браунер участвовал в производтве таких фильмов как "Бравый солдат Швейк" (1960 года), "Девушки в униформе" (1958 года), "Европа, Европа" (1990 год).

На его киностудии Central Cinema Company-Studios в Берлине сняли около 700 фильмов. Браунеру довелось работать с актрисой Роми Шнайдер, актером Курдом Юргенсом, Катериной Валенте и многими другими.

Большое количество работ Браунер посвятил Холокосту и судьбе его жертв. В частности, он был продюсером германско-белорусского фильма "Бабий яр" (2003), рассказывающего о двухдневном расстреле евреев в Киеве в 1941 году, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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