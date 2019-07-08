В России могут снова разрешить производство и продажу слабоалкогольных тоников

СЕГОДНЯ 05:13 2019-07-08T05:13:20+03:00

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Запрет на оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков в России могут отменить. Вопрос должен быть рассмотрен на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Газета «Известия» ознакомилась с проектом решения, которое обязывает нашу страну отказаться от ограничения оборота алкоэнергетиков. Слабоалкогольные тоники не производятся в РФ с января 2018 года. Исключение сделано лишь для экспортной продукции.

Решение о запрете было принято после того, как выяснилось, что сочетание алкоголя и энергетических добавок (кофеина, гуарана, таурина) оказывает негативное влияние на здоровье россиян. Но другие страны-члены ЕАЭС сочли запрет барьером в торговле на рынке объединения.

Алкоэнергетики подпадают под действие техрегламентов Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции». В их отношении не должно применяться национальное законодательство, сказано в документах ЕЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU