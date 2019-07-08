Продажи люксовых подделок на 13% обогнали легальный рынок

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-08T09:32:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания Brandmonitor, которая специализируется на борьбе с контрафактом, провела исследование российского рынка. Выяснилось, что годовой оборот поддельных люксовых товаров на 13% превысил легальный сегмент рынка.

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России отражала цифра в 248 миллиарда рублей. Это на 5% больше показателя 2017 года. А вот объем продаж поддельных вещей класса люкс достигает суммы в 280 миллиардов рублей, пишет "КомерсантЪ".

Чаще всего "паленые" вещи продают в торговых центрах (40%) и вещевых рынках (30%). Крупная часть (около 84 миллиардов) оборота приходится на онлайн-продажи. Больше всего россияне покупают контрафактные футболки, джинсы, сумки и кроссовки. При покупке они смотрят на функциональность товара, его качество и доступную цену.

ИСТОЧНИК KP.RU