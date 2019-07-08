Защитник "Реала" привнес дикости в Bottle Cap Challenge

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-08T10:16:58+03:00

Футболист доказал, что его язык работает лучше ног.

Изменить размер текста: A A

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос не остался в стороне от мирового флешмоба - Bottle Cap Challenge. Вызов подразумевает открытие крышки с любой бутылки с помощью виртуозного удара ногой с разворота. Челлендж стал популярным после того, как в нем принял участие Джейсон Стэтхэм.

Футболист режил по-своему поучаствовать в флешмобе. На видео он лишь продемонстрировал опасный разворот, но ногу поднимать не стал. В последний момент он высунул язык и крутанул крышку им.

"Кто сможет побить это?" - написал Серхио Рамос.

Ответа футболист ждать не стал. И призвал попробовать свои силы Дэвиду Бекхэму, Джеймсу Хардену и Энтони Джошуа.

Заметим, челлендж уже выполнил боец Конор Макгрегор. Из русских известных людей рэпер Тимати и шоумен Гарик Харламов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718918" frameborder="0"></iframe> Bottle Cap Challenge: Серхио Рамос открыл бутылку языком.

ИСТОЧНИК KP.RU