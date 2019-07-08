Мино Райола подтвердил согласованный контракт между «Ювентусом» и Де Лигтом

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-08T10:29:32+03:00

Агент 19-летнего голландца подтвердил, что до официального объявления де Лигта игроком «Ювентуса» остались считанные дни

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Согласно De Telegraaf, в среду 10 июля Маттейс де Лигт должен прибыть в Турин, чтобы пройти медицинское обследование для «Ювентуса».

По словам агента игрока, контракт де Лигта с «Ювентусом» рассчитан на 5 лет, зарплата игрока составит 9 миллионов евро в год без учета бонусов, а сам агент заработает на трансфере 11 миллионов евро.

В данный момент они ожидают соответствующих действий со стороны «Аякса», после чего Де Лигт сможет отправиться в предсезонное турне в составе уже «Ювентуса».

«Ювентус» заплатит за Де Лигта 67 миллионов евро, 11 из которых пойдут агенту игрока. Официальный трансфер составит 55 миллионов евро.

Все слухи о том, что 19-летнего голландца могут перехватить «ПСЖ» и «Барселона» так и остались слухами.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартоломеу и вовсе заявил изданию AS, что «давно знает, где будет играть Де Лигт в следующем сезоне».

Ранее сообщалось что из-за задержки с трансфером, де Лигт преступит к предсезонным тренировкам с «Аяксом».

ИСТОЧНИК KP.RU