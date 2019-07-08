2019-07-08T10:40:20+03:00
Общество

Российские туристы отменяют бронь в отелях Кутаиси

Только за неделю в грузинском городе слетело больше 130 заявок на размещение в отеле
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российские туристы отменяют бронь в отелях КутаисиРоссийские туристы отменяют бронь в отелях КутаисиФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Туристическая отрасль Грузии продолжает ощущать последствия антироссийского скандала. Начался он еще 20 июня, когда представитель российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия буквально сел не в то кресло. После этого начались акции протеста с обвинением России в оккупации. Ответ Москвы не заставил себя долго ждать - президент РФ Владимир Путин запретил авиасообщение с Грузией. Запрет вступил в силу сегодня, 8 июля. А в Грузии тем временем уже начали подсчитывать убытки, они достигнут двух миллиардов в национальной валюте страны.

Только в одном Кутаиси больше 130 броней от российских туристов в 16 отелях отменены. Отказались от полетов в Грузию, не только российские туристы.

- Кроме этого отменены еще 70 броней из других стран. В целом, за неделю потеряно 207 броней и это лишь данные, официально поступившие в центр туризма Кутаиси, - заявила сотрудница пресс-службы центра туризма Кутаиси Мари Девидзе.

Напомним, что официальных причин запрета на прямое авиасообщение с Грузией несколько. Первая связана с безопасностью российских туристов. По мнению властей, на фоне протестов в Тбили россиянам опасно там находиться. Вторая - наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Усугубить ситуацию может скандальное видео, где один из журналистов местного телеканала оскорбил российского президента. Грузинские политики уже назвали случившееся провокацией. Российская сторона пока не отреагировала на инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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