Большинство россиян считают регистрацию брака обязательной

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-08T11:35:59+03:00

Но и к разводам у нас относятся нормально. 80% опрошенных считают такой путь допустимым

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал мнение жителей страны о браке и разводе, семейных отношениях. Выяснилось, что большинство (77%) россиян считают официальную регистрацию отношений обязательным.

Чаще всего такого мнения придерживаются люди пенсионного возраста. При этом считается, что лучший возраст для вступления в брак у девушки - 24 года. А для мужчин стандарт другой -27 лет.

"Разводы большинство россиян считают в принципе допустимыми (89%). Однако в последние годы отношение к ним стало более рациональным: 56% считают, что принимать решение о разводе или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Только 10% опрошенных являются ярыми противниками разводов, являясь сторонниками его сохранения вне зависимости от причин. Препятствием к расхождению супругов считают сложности с разделом жилья и имущества (19%), национальные или религиозные обычаи (15%), несогласие на развод одного из супругов (10%), осуждение близких друзей и родственников (10%) и сложность самой процедуры развода (8%).

ИСТОЧНИК KP.RU