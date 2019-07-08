2019-07-08T12:17:52+03:00
Общество

В Грузии остаются около 4,5 тысяч россиян

Минтранс планирует выделить деньги, чтобы помочь людям вернуться домой
Елена АКИМОВА
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В Грузии остаются еще 4,5 тысяч россиянВ Грузии остаются еще 4,5 тысяч россиянФото: Олег ЗОЛОТО
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В Грузии остаются порядка четырех с половиной тысяч россиян, которые пока не вернулись в Россию. 8 июля официально приостановлено авиасообщение между нашими странами. Чтобы помочь людям вернуться в Минтрансе планируют выделить дополнительные средства на эти цели.

Вывозить российских туристов планируют через соседние с Грузией страны. Пока порядок не определен, в ведомстве прорабатывают данный вопрос.

Антироссийские выступления в Грузии начались 20 июня, из-за подобный настроений туристический сезон оказался под угрозой срыва. Россияне уже аннулировали 80% броней на местные курорты. Местные предприниматели признаются, что без российских денег они будут нести большие убытки, а чтобы привлечь туристов из других стран, их собираются встречать в аэропорту местным вином. Отказ российских туристов приведет к сокращению турпотка в страну примерно на один миллион человек, сообщает Пятый канал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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