Иран приступил к обогащению урана, превышая допустимый уровень

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-08T12:29:30+03:00

Тегеран имеет право работать с материалом до уровня не более 3,67%

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Иран начал обогащать уран выше максимального уровня, допустимого ядерным соглашением, - 3,67%. В скором времени соответствующий отчет планируют отправить в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии - прим.ред.).

Сегодня мы превысили уровень 3,67% по обогащению урана, - цитирует слова представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди агентство IRNA.

При этом, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, права Тегерана в работе с ураном ограничены. Он может обогащать материал до уровня не более 3,67%. Таким образом исключается возможность применения обогащенного урана в военных целях.

Ранее сообщалось, что с 7 июля Иран приступит к обогащению урана до 5%. Соответствующие заявление сделал советник верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти, подчеркнув, что этот шаг имеет абсолютно мирный характер. А США пообещали ввести новые санкции против Ирана за развитие ядерной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU