Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие по сирийскому вопросу

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-08T13:12:42+03:00

Премьер-министр Израиля получил приглашение на торжество по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

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Сегодня, 8 июля, Владимир Путин по телефону поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор, как уточняют в Кремле, состоялся по инициативе израильской стороны.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море. Владимир Путин пригласил Нетаньяху посетить Россию по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут в Москве в следующем году.

"Рассматривались также вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учётом итогов трёхсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня 2019 года. В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств", - сообщается на сайте Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU