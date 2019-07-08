2019-07-08T13:16:51+03:00
Общество

Билл Гейтс восхитился магическими способностями Стива Джобса

Бизнесмен пошутил, что создать Apple помогли «заклинания»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Билл Гейтс восхитился талантом Стива ДжобсаБилл Гейтс восхитился талантом Стива ДжобсаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская компания Apple добилась успеха во многом благодаря уникальным способностям ее покойного основателя Стива Джобса. С таким заявлением выступил глава Microsoft Билл Гейст. Предприниматель отметил, что у его конкурента был невероятный талант, благодаря которому он мог сделать преуспевающей любую компанию.

Гейст пошутил, что сделать Apple одной из самых богатых компаний в мире Джобсу помогла магия.

«Я был как младший волшебник. Он читал заклинания, и я видел, как люди загипнотизированы, но, поскольку я сам волшебник, заклинания не работают на меня», - цитирует Гейтса сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого предприниматель отметил, что никогда больше не встречал более мотивированного человека, который мог сделать прибыльным все, к чему прикасался.

Сейчас, без такого конкурента как Джобс, дела Билла Гейтса идут в обычном рабочем режиме. Помимо Microsoft предприниматель управляет Фондом Билла и Мелинды Гейтс, который был создан для помощи больным и малоимущим гражданам, передает «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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