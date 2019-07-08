2019-07-08T13:47:36+03:00
Общество

Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды

Аллерголог уточнила, что заболевания имеют схожие симптомы
Елена АКИМОВА
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Врач-аллерголог рассказала, как отличить аллергию от простудыВрач-аллерголог рассказала, как отличить аллергию от простудыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Врач аллерголог-иммунолог рассказала, как отличить аллергию от простуды. Заболевания имеют схожие симптомы и порой люди не подозревают о настоящей проблеме, начинают самостоятельное лечение от вирусной инфекции.

И в том и в другом случае возникает кашель, чихание, насморк. Но в одном случае их провоцирует пыльца растений. Обычная простуда пройдет через неделю-две, а вот аллергия будет мучить человека весь период цветения. Ко всем перечисленным симптомам могут добавиться слезотечение и отеки.

Основные проблемы возникают в весенние и летние месяцы, во время обильного цветения растений. Чтобы защитить себя не стоит ходить в лес, ездить за город. На улицу не рекомендуется выходить в сухую и жаркую погоду и в утренние часы- в это время концентрация пыльцы в воздухе максимальная.

На улице желательно носить солнцезащитные очки, а по возвращении домой промывать слизистые носа и глаз, принимать душ. В жилье нужно регулярно проводить влажную уборку, это поможет снизить уровень раздражителей.

- Помимо пыльцы может быть аллергия на ягоды. Бывает кожный зуд и жжение слизистой ротовой полости, першение в горле, чихание и зуд в носу, рвота, боли в животе, диарея, сыпь на коже, приступ бронхиальной астмы, отеки различной локализации», — объясняет телеканалу "360" аллерголог-иммунолог Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская.

Чаще всего от аллергии на ягоды страдают малыши до трех лет. Причина в недостатке ферментов в организме и повышенной проницаемости слизистых желудочно-кишечного тракта.

Наиболее опасны клубника и земляника. Малина, белая и красная смородина, крыжовник, черника тоже могут вызывать проблемы, но не такие явные. Чтобы избежать аллергий нужно подвергать продуты термической обработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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