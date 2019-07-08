Путин поздравил нового премьер-министра Греции с вступлением в должность
Лидер оппозиционной правоцентристской греческой партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис сегодня, 8 июля, официально вступил в должность премьер-министра страны. Поздравительную телеграмму ему направил Владимир Путин.
"Глава Российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность Кириакоса Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран", - сообщается на сайте Кремля.
Ранее сайт kp.ru писал, что партия действующего премьера Греции Алексиса Ципраса признала поражение на выборах в парламент Греции. Там уточнили, что СИРИЗА [Коалиция радикальных левых сил] собирается отстаивать народные завоевания в качестве оппозиции.
ИСТОЧНИК KP.RU