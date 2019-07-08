2019-07-08T14:07:36+03:00
В мире

Путин поздравил нового премьер-министра Греции с вступлением в должность

Политический олимп в этой стране возглавил Киракос Мицотакис
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кириакос Мицотакис.Кириакос Мицотакис.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер оппозиционной правоцентристской греческой партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис сегодня, 8 июля, официально вступил в должность премьер-министра страны. Поздравительную телеграмму ему направил Владимир Путин.

"Глава Российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность Кириакоса Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран", - сообщается на сайте Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал, что партия действующего премьера Греции Алексиса Ципраса признала поражение на выборах в парламент Греции. Там уточнили, что СИРИЗА [Коалиция радикальных левых сил] собирается отстаивать народные завоевания в качестве оппозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев одобрил строительство частной автотрассы из России в Китай
Госдума РФ обсудит запрет поставок вина из Грузии
Ученые рассказали, как повысить успеваемость школьников
Двух российских тяжело больных туристок экстренно доставили на родину из Турции
Годовая инфляция по итогам июня понизилась до 4,7%
Олег Басилашвили назвал высказывания грузинского журналиста «безобразием»
Евкуров стал замминистра обороны России
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене: под обвинением сотрудники NewsОne
British Airways оштрафовали на 200 миллионов за утечку данных клиентов
Эрдоган сообщил о подготовке С-400 к отправке в Турцию
Стала известна причина экстренной посадки самолета Utair Boeing 737
В Кремле приветствую идею телемоста между Россией и Украиной
Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды
Зеленский предложил Путину встретиться в Минске
Билл Гейтс восхитился магическими способностями Стива Джобса
"Боинг" авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и возвращается в Москву
Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией «дешевым, но опасным пиар-ходом»
Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие по сирийскому вопросу
МИД Ирана обвинил Британию в пиратстве
Месси хотят отстранить от игр за сборную Аргентины
В Совфеде прокомментировали выпад в адрес Владимира Путина на грузинском ТВ
Неизвестный разбил окна в здании Минздрава России в Москве
МИД РФ: международные организации должны отреагировать на инцидент в эфире «Рустави 2»
СБУ может ввести санкции для телеканалов, которые согласились на телемост с Россией
Иран приступил к обогащению урана, превышая допустимый уровень
L’One подал в суд на "Black Star" и Тимати: рэпер хочет отсудить у лейбла права на свои песни