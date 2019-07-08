2019-07-08T15:00:59+03:00
Общество

Двух российских тяжело больных туристок экстренно доставили на родину из Турции

Одна внезапно потеряла сознание, у второй были судороги и высокая температура
Мария ИГНАТЬЕВА
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Двух российских тяжело больных туристок экстренно доставили на родину из Турции. Фото: Ассоциация туроператоров РоссииДвух российских тяжело больных туристок экстренно доставили на родину из Турции. Фото: Ассоциация туроператоров России
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В России из Турции экстренно эвакуировали двух туристок. Россиянки почувствовали себя плохо на отдыхе. Состояние одной ухудшилось сразу после прилета заграницу. Она внезапно потеряла сознание и была доставлена в местную больницу.

У второй туристки симптомы были несколько другими, хотя в обморок женщина тоже упала. Помимо потери сознания у нее высокая температура и судороги. Россиянка обратилась в страховую компанию позже, чем женщина в первом случае.

Женщин решили отправить на родину, так как лечение предстоит длительное, сума страховки может не покрыть расходы. Именно по этой причине, как сообщают в Ассоциации туроператоров России, россиянок решили отправить дома. В первом случае женщина из Москвы, во втором из Нижневартовска.

Напомним, что несколькими годами ранее российские туристы отравились в Турции алкоголем. Погибли несколько человек. Экспертиза показала, что причина смерти в поддельном виски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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