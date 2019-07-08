2019-07-08T16:39:47+03:00
В мире

Британский политик назвал Крым и Восточную Украину «исторической частью России»

Об этом лидер партии «Британия прежде всего» Пол Голдинг сообщил в интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Британский политик Пол Голдинг у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.Британский политик Пол Голдинг у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Как рассказал в интервью «Комсомольской правде» лидер партии «Британия прежде всего» (Britain First) Пол Голдинг, жители Крыма и Восточной Украины имеют право быть частью России:

— Я изучал исторические материалы и убеждён, что Крым — это часть России, и он имеет право быть с ней, как и Восточная Украина, — полагает собеседник КП.

Также в интервью «Комсомольской правде» господин Голдинг раскритиковал официальный Лондон за однобокую позицию по «делу Скрипалей» и выразил уверенность, что «сегодня мы, патриотические европейские силы, можем создать широкий коалицию, в том числе и с Россией. Ведь у нас есть общий противник — либеральный глобализм».

ИСТОЧНИК KP.RU

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