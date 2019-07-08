2019-07-08T20:31:49+03:00
Политика

Кремль отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным

Песков заявил, что сейчас дать ответ правительство не готово
Мария ИГНАТЬЕВА
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Кремль отреагировал на предложение Зеленского встретиться с ПутинымКремль отреагировал на предложение Зеленского встретиться с ПутинымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому главе государства встретиться на нейтральной территории в Минске. Сделал это он через видеообращение, которое выложил на своей странице в социальной сети. В Кремле «приглашение» уже увидели и отреагировали на него.

- Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию, - отметил Дмитрий Песков.

При этом Зеленский высказался, что компании президентам могли бы составить лидеры Великобритании, США, ФРГ и Франции. А главной темой стало бы, по мнению украинского президента, переговоры по урегулированию в Донбассе. Эту идею в российском правительстве не оценили.

- США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США, - заявил пресс-секретарь.

Напомним, что сегодня Зеленский высказался в соцсетях и о телемосте между Украиной и Россией. Его проведение отменено, а руководство местной телекомпании заподозрили в госизмене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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