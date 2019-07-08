2019-07-08T17:11:33+03:00
Общество

Матвиенко: до 80% минеральной воды в магазинах является контрафактом

Спикер Совфеда призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную воду
Александр ДЖУМАЕВ
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Доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%Доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%Фото: REUTERS
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Доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%. Об этом в ходе совещания с властями Ставропольского края заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"На полках еще много минеральной воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию. (...) Мы эту тему держим на слуху (..) и уже принимаются необходимые меры на этот счет, в том числе по борьбе с контрафактом", - приводит "Интерфакс" слова Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что властям края также необходимо бороться с производителями контрафакта. Матвиенко также напомнила, что Роспатент уже наказал 30 компаний, выпускающих "Ессентуки", но при этом не добывающих эту воду в источниках Ессентуков; для сохранения соответствующих природных богатств, по мнению Матвиенко, нужны большие инвестиции и забота об экологии.

Ранее сайт kp.ru сообщал об инициативе Роспотребнадзора о маркировке минеральной воды. В ведомстве заявили, что данная мера необходима для борьбы производством и продажей нелегальной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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