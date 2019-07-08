Россияне стали больше тратить на отпуск, одежду и развлечения

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-08T17:23:58+03:00

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В июне 2019 года эксперты The Conference Board и Nielsen провели исследование о финансовом положении россиян. Около 76 % опрошенных заявили, что у них есть свободные деньги. Более того за первый квартал текущего года сократилось число людей, которые вынуждены экономить. Раньше их было 69%, а сейчас 67%.

Стало больше людей, которые готовы к тратам, сообщает ТАСС. Порядка 20% россиян тратят деньги на развлечения вне дома, еще 37% покупают одежду. На отпуск уходят средства 37% опрошенных. При этом число людей, выплачивающих долги, сократилось до 31%. А вот копят деньги по-прежнему 28% жителей России.

Глобальное онлайн -исследование проводилось в июне 2019 года, в нем приняли участие 32 тысячи респондентов из 64 стран по всему миру.

Напомним, что "КП" писала раньше о суммах, которые российские туристы готовы потратить на отпуск. Большинство предпочитает отдохнуть в пределах 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU