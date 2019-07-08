2019-07-08T17:50:34+03:00
Общество

ВГТРК пригласил журналистов NewsOne в Москву вместо телемоста

В пресс-службе российской телекомпании подчеркнули, что не могут не учитывать позицию украинских журналистов, которые ранее заявили об угрозе их безопасности
Александр ДЖУМАЕВ
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Телемост Киев - Москва "Надо поговорить" был анонсирован в эфире телеканала "Россия-1" в воскресеньеТелемост Киев - Москва "Надо поговорить" был анонсирован в эфире телеканала "Россия-1" в воскресеньеФото: кадр с видео
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Телекомпания ВГТРК намерена провести совместный эфир "Надо поговорить!" в Москве при участии российских и украинских журналистов 12 июля вместо ранее планировавшегося телемоста Россия - Украина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

"Телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем. Мы - со своей стороны - приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия-1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!", - заявили в пресс-службе компании.

В пресс-службе ВГТРК отметили, что в связи с отменой телемоста холдинг не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может "создать угрозу безопасности журналистов и их семей".

Телемост Киев - Москва "Надо поговорить" был анонсирован в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье, 7 июля; предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne. Эта инициатива вызвала негативную реакцию ряда украинских политиков и общественных движений, а Генеральная прокуратура страны завела уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост. После этого телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста из-за угроз, поступивших в адрес журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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