2019-07-08T18:18:48+03:00
Политика

Зеленский: Киев хочет остановить конфликт в Донбассе дипломатией

Лидер незалежной не исключил возможность снятия экономической блокады с территорий на востоке Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Зеленский: Киев хочет остановить конфликт в Донбассе дипломатиейЗеленский: Киев хочет остановить конфликт в Донбассе дипломатиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Киев действительно хочет остановить конфликт в Донбассе только дипломатическим способом и не исключает снятия экономической блокады с данной территории. Советующие заявление сделал президент незалежной Владимир Зеленский и выразил надежду, что конфликт на востоке Украины будет завершен через год.

«Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия», - сказал украинский лидер по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник, 8 июля.

По словам Зеленского, стороны движутся к устойчивому прекращению огня. «Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова», - добавил он.

Президент Украины также заявил, что не исключает снятия экономической блокады с Донбасса, однако только при условии возвращения предприятий на данной территории под контроль Киева.

Напомним, накануне, 5 июля, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс, где он принял участие в мероприятиях, посещённых пятилетнему юбилею возвращения Славянска и Краматорска в состав незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Британский политик назвал Крым и Восточную Украину «исторической частью России»
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек
«Жил в бешеном ритме»: друзья рассказали о погибшем сыне «колбасного короля»
Британский политик усомнился в официальной версии «дела Скрипалей»
Грузинского ведущего, оскорбившего Путина в эфире, отстранили от работы на два месяца
В Китае двое горняков погибли в шахте при отравлении газом
ВГТРК пригласил журналистов NewsOne в Москву вместо телемоста
Зеленский рад, что ЕС продлит секторальные и «Крымские» санкции против России
Умер Владимир Златоустовский - актер и второй режиссер фильма "Офицеры"
Россияне стали больше тратить на отпуск, одежду и развлечения
Онищенко прокомментировал возврат на рынок алкоэнергетиков
Орешкин: необходимо провести расследование из-за досрочных публикаций об инфляции
Матвиенко: до 80% минеральной воды в магазинах является контрафактом
«Настало лето»: Медведев пошутил по поводу отсутствия на совещании вице-премьеров
Курс доллара на вторник повысился до 63,87 рубля
В результате землетрясения в Иране пострадали 64 человека
Власти Великобритании выразили сожаление в связи с утечкой дипломатических бумаг с критикой Трампа
Рада рассмотрит проект закона, запрещающего проведение телемостов с Россией
Завершено строительство китайского марсохода для миссии 2020 года
Медведев одобрил строительство частной автотрассы из России в Китай
Госдума РФ обсудит запрет поставок вина из Грузии
Ученые рассказали, как повысить успеваемость школьников
Двух российских тяжело больных туристок экстренно доставили на родину из Турции
Годовая инфляция по итогам июня понизилась до 4,7%
Олег Басилашвили назвал высказывания грузинского журналиста «безобразием»
Евкуров стал замминистра обороны России