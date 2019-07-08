Зеленский: Киев хочет остановить конфликт в Донбассе дипломатией

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-08T18:18:48+03:00

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Киев действительно хочет остановить конфликт в Донбассе только дипломатическим способом и не исключает снятия экономической блокады с данной территории. Советующие заявление сделал президент незалежной Владимир Зеленский и выразил надежду, что конфликт на востоке Украины будет завершен через год.

«Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия», - сказал украинский лидер по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник, 8 июля.

По словам Зеленского, стороны движутся к устойчивому прекращению огня. «Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова», - добавил он.

Президент Украины также заявил, что не исключает снятия экономической блокады с Донбасса, однако только при условии возвращения предприятий на данной территории под контроль Киева.

Напомним, накануне, 5 июля, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс, где он принял участие в мероприятиях, посещённых пятилетнему юбилею возвращения Славянска и Краматорска в состав незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU