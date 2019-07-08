Вице-премьера незалежной не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что из-за саботажа, мелких и низких игр со стороны главы правительства незалежной Владимира Гройсмана ее не пустили на саммит Украина-ЕС в Киеве в понедельник, 8 июня.
«Это первый случай, когда профильный премьер-министр, который отвечает за работу с европейской, евроатлантической интеграцией, не принимает участия в саммите. Хотя все документы, которые будут сегодня рассматривать, были проработаны и мной лично, и правительственным офисом», - сказала замглавы кабмина в эфире телеканала «Прямой», отметив, что она принимала участие в подготовке документов для мероприятия.
По словам политика, произошедшие – «саботаж, какие-то кулуарные неформальные, неофициальные консультации, мелкие и низкие игры, интриги, которые затеялись со стороны главы правительства».
Как сообщал ранее сайт kp.ru, на брифинге по завершению саммита Украина-ЕС, президент незалежной Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет остановить конфликт в Донбассе дипломатическим способам и даже не исключил возможность снятия экономической блокады с данной территории.
ИСТОЧНИК KP.RU
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