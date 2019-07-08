Руководство телеканала NewsOne предложило Зеленскому обсудить телемост Россия-Украина

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-08T18:50:53+03:00

Телемост Киев - Москва "Надо поговорить" был анонсирован в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье Фото: кадр с видео

По словам генерального продюсера телеканала Василия Голованова, телемост не планировался как политический проект, его намеревались провести не только с Россией

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Руководство украинского телеканала NewsOne обратилось к президенту страны Владимиру Зеленского с просьбой встретиться и обсудить телемост Россия-Украина, идею о проведении которого ранее раскритиковал глава государства. Об этом заявил генеральный продюсер канала Василий Голованов.

"Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь будет еще не слишком поздно", - написал Голованов в своем Facebook. Продюсер также выразил несогласие с критикой главы государства в адрес журналистов телеканала.

"Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко за слово "марионетка" в вашу сторону. Так вот, команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой", - подчеркнул он.

Голованов также подчеркнул, что телемост не планировался как политический проект, его намеревались провести не только с Россией, но и с другими странами, где проживает большое количество украинцев. Продюсер телеканала отметил, что ситуацию вокруг телемоста обострил российский журналист Дмитрий Киселев; действия журналиста при этом стали "новостью" для Голованова.

Как сообщал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост Россия-Украины "дешевым, но опасным ходом перед выборами". Ранее Генеральная прокуратура страны завела уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост

ИСТОЧНИК KP.RU