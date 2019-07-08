2019-07-08T18:50:53+03:00
В мире

Руководство телеканала NewsOne предложило Зеленскому обсудить телемост Россия-Украина

По словам генерального продюсера телеканала Василия Голованова, телемост не планировался как политический проект, его намеревались провести не только с Россией
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Телемост Киев - Москва "Надо поговорить" был анонсирован в эфире телеканала "Россия-1" в воскресеньеТелемост Киев - Москва "Надо поговорить" был анонсирован в эфире телеканала "Россия-1" в воскресеньеФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Руководство украинского телеканала NewsOne обратилось к президенту страны Владимиру Зеленского с просьбой встретиться и обсудить телемост Россия-Украина, идею о проведении которого ранее раскритиковал глава государства. Об этом заявил генеральный продюсер канала Василий Голованов.

"Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь будет еще не слишком поздно", - написал Голованов в своем Facebook. Продюсер также выразил несогласие с критикой главы государства в адрес журналистов телеканала.

"Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко за слово "марионетка" в вашу сторону. Так вот, команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой", - подчеркнул он.

Голованов также подчеркнул, что телемост не планировался как политический проект, его намеревались провести не только с Россией, но и с другими странами, где проживает большое количество украинцев. Продюсер телеканала отметил, что ситуацию вокруг телемоста обострил российский журналист Дмитрий Киселев; действия журналиста при этом стали "новостью" для Голованова.

Как сообщал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост Россия-Украины "дешевым, но опасным ходом перед выборами". Ранее Генеральная прокуратура страны завела уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский рассказал об условии снятия экономической блокады Донбасса
В Тбилиси убрали название станции метро на русском языке
Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы
«Безвкусный выпад»: Саакашвили прокомментировал инцидент в эфире грузинского телеканала
Под Брюсселем рабочий обнаружил тайник со взрывчаткой и холодным оружием
Две россиянки доставлены из Турции в Россию санавиацией
Суд продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Макла Калви
В Госдуме считают, что оскорбившего Путина грузинского журналиста нужно экстрадировать в Россию
Все организованные туристы вернулись в Россию из Грузии
Вице-премьера незалежной не пустили на саммит Украина-ЕС
Британский политик назвал Крым и Восточную Украину «исторической частью России»
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек
Зеленский: Киев хочет остановить конфликт в Донбассе дипломатией
«Жил в бешеном ритме»: друзья рассказали о погибшем сыне «колбасного короля»
Британский политик усомнился в официальной версии «дела Скрипалей»
Грузинского ведущего, оскорбившего Путина в эфире, отстранили от работы на два месяца
В Китае двое горняков погибли в шахте при отравлении газом