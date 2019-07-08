2019-07-08T19:02:54+03:00
Происшествия

Две россиянки доставлены из Турции в Россию санавиацией

Женщины попали в больницы с одинаковыми симптомами
Елена АКИМОВА
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Женщины были госпитализированы с похожими симптомамиЖенщины были госпитализированы с похожими симптомамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Из Турции в Россию доставлены две россиянки, которые были госпитализированы во время отдыха. Обе пациентки в тяжелом состоянии и сейчас за их жизни борются врачи. Подробности сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Известно, что одна из туристок прилетела на море из Москвы, а другая из Нижневартовска. Обе женщины попали в больницы еще в июне. Первой стало плохо 5 июня в аэропорту прилета, а вторая обратилась за помощью спустя две недели. Симптомы были одинаковы: судороги, высокая температура, потеря создания.

- Страховое покрытие составляло 40 тысяч долларов на человека. Чтобы не выходить за пределы этой суммы и не вгонять туристок в долги, было решено организовать их доставку в Россию бортом санавиации. Спецборт доставил женщин в города проживания, - сообщают в АТОР.

В турецких больницах пациенткам были выставлены счета на 5 и 11,6 тысяч долларов, соответственно. Еще в 58 000 обошлась транспортировка. В страховой компании ERV пошли навстречу и разрешили поделить расходы поровну между туристками.

Как отмечает АТОР, в 2019 году это первый случай экстренной транспортировки российских туристов, сообщает Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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