2019-07-08T19:19:19+03:00
В мире

«Безвкусный выпад»: Саакашвили прокомментировал инцидент в эфире грузинского телеканала

Вице-президент Грузии заявил, что сейчас в республике «вконец развалились» отношения с Россией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил СаакашвилиМихаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Оскорбление президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» является «безвкусным и необдуманным выпадом». Соответствующие заявление сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook, отметив, что ранее россияне с уважением относились к его стране.

«В моё время несмотря на все, несмотря на большие беды, мы смогли привлечь в страну российских туристов. Россияне относились к нам минимум с уважением, потому что были восхищены реформами в Грузии», - сказал экс-президент, подчеркнув, что «сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось».

Напомним, что телеведущий больше минуты оскорблял российского президента. После чего начался митинг у здания телеканала и «Рустави 2» прервал вещание. Позже Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца. Поведением журналиста были недовольны как грузинские политики, так и многие сотрудники телеканала, которые стали увольняться после скандальной выходки коллеги. В МИД России заявили, что международные организации должны отреагировать на данный инцидент.

"Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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