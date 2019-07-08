Под Брюсселем рабочий обнаружил тайник со взрывчаткой и холодным оружием

СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-08T19:16:25+03:00

Помимо взрывчатки, ножей и кастетов в тайнике были найдены гвозди и болты, которые можно использовать как поражающие элементы в бомбе, и несколько детонаторов. Фото: REUTERS

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В коммуне Андерлехт неподалеку от Брюсселя рабочий при проведении ремонта дома обнаружил под лестницей тайник со взрывчатыми веществами и холодным оружием. Об этом сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Помимо взрывчатки, ножей и кастетов в тайнике были найдены гвозди и болты, которые можно использовать как поражающие элементы в бомбе, и несколько детонаторов. С находок были сняты отпечатки пальцев и пробы ДНК; в материале агентства при этом отмечается, что кустарный способ изготовления взрывчатки напоминает методы, использовавшиеся террористами в Париже и Брюсселе.

Отмечается, что тайник был найден в разгар брюссельского этапа велогонки Tour de France. В обеспечении безопасности в районе принимала участие армейская служба разминирования. В прокуратуре Бельгии также сообщили, что ничто не позволяет сделать выводы о подготовке теракта.

RTBF со ссылкой на собственный источник опровергает сведения о том, что найденные предметы предметы принадлежат террористической ячейке, ответственной за теракт в Брюсселе 22 марта 2016. Тогда в международном аэропорту столицы Бельгии прогремели два взрыва, также одна бомба была взорвана в вагоне метро. Жертвами атаки тогда стали 32 человека, еще более 300 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU