2019-07-08T19:32:54+03:00
В мире

В Тбилиси убрали название станции метро на русском языке

В Тбилисской транспортной компании заявили, что демонтаж надписи уже долгое время стоял в повестке дня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Тбилиси убрали название станции метро на русскомВ Тбилиси убрали название станции метро на русскомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Со стены станции метро «Делиси» в Тбилиси было демонтировано название на русском языке. Об этом сообщили в Тбилисской транспортной компании

«Надпись не соответствовала грузино- и англоязычной системе, ее демонтаж уже долгое время стоял в повестке дня»,- передает грузинский Первый канал слова представителей компании.

Напомним, 20 июня в Тбилиси после того, как российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, начались антироссийские выступления, организованные оппозицией. В связи с протестами в грузинской столице Москва приняла решение с 8 июля ввести запрет на авиасообщение между двумя странами. Фракция «Единой России» в Госдуме 8 июля предложила на рассмотрение Совета палаты вопрос о прекращении поставок из Республики вина, воды и денежных переводов в эту страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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