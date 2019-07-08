Зеленский рассказал об условии снятия экономической блокады Донбасса

СЕГОДНЯ 19:46 2019-07-08T19:46:52+03:00

Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономическая блокада будет снята только после возвращения национализированных предприятий. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

"Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях", - приводит агентство РИА Новости слова Зеленского.

Президент Украины также заявил, что Киев рассчитывает на то, что конфликт в Донбассе будет разрешен дипломатическим путем. В ходе своего выступления Зеленский отметил, что надеется на завершение конфликта на востоке Украины через год; в заключение президент Украины заявил, что стороны движутся к устойчивому прекращению огня.

Накануне Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс, где принял участие в мероприятиях, посвященных юбилею возвращения Славянска и Краматорская в состав Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU