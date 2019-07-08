Мадуро отправил в отставку командующего сухопутными войсками Венесуэлы

СЕГОДНЯ 21:30 2019-07-08T21:30:29+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на пост командующего сухопутными войсками вооруженных сил страны генерал-майора Родригеса Кабельо. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Я назначил генерал-майора Родригеса Кабельо командующим сухопутными войсками, генерал-майора Фабио Саварсе - командующим Национальной гвардией и генерал-майора Берналя Мартинеса - командующим народным ополчением", - говорится в сообщении.

Издание El Nacional, в свою очередь, сообщает, что предыдущий главком Хесус Суарес Чоурио подозревается в поддержке выступлений сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, которые состоялись 30 апреля. Сам Чоурио тогда заявил о лояльности главе государства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце июня этого года власти Венесуэлы заявили о предотвращении попытки государственного переворота. По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, заговорщики хотели захватить склады с оружием и военный аэропорт

ИСТОЧНИК KP.RU