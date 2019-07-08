2019-07-08T21:30:29+03:00
В мире

Мадуро отправил в отставку командующего сухопутными войсками Венесуэлы

Новым главкомом стал генерал-майор Родригес Кабельо
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на пост командующего сухопутными войсками вооруженных сил страны генерал-майора Родригеса Кабельо. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Я назначил генерал-майора Родригеса Кабельо командующим сухопутными войсками, генерал-майора Фабио Саварсе - командующим Национальной гвардией и генерал-майора Берналя Мартинеса - командующим народным ополчением", - говорится в сообщении.

Издание El Nacional, в свою очередь, сообщает, что предыдущий главком Хесус Суарес Чоурио подозревается в поддержке выступлений сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, которые состоялись 30 апреля. Сам Чоурио тогда заявил о лояльности главе государства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце июня этого года власти Венесуэлы заявили о предотвращении попытки государственного переворота. По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, заговорщики хотели захватить склады с оружием и военный аэропорт

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жерар Депардье выставил на аукцион вина из своего ресторана и статуэтку Обеликса
Порошенко пообещал "дать по морде" скандировавшим "позор" в Хмельницком
Кремль отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным
В Иране пригрозили Великобритании ответом на задержание танкера в Гибралтаре
Бывшего президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Зеленский рассказал об условии снятия экономической блокады Донбасса
В Тбилиси убрали название станции метро на русском языке
Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы
«Безвкусный выпад»: Саакашвили прокомментировал инцидент в эфире грузинского телеканала
Под Брюсселем рабочий обнаружил тайник со взрывчаткой и холодным оружием
Две россиянки доставлены из Турции в Россию санавиацией
Суд продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви
В Госдуме считают, что оскорбившего Путина грузинского журналиста нужно экстрадировать в Россию
Все организованные туристы вернулись в Россию из Грузии
Вице-премьера незалежной не пустили на саммит Украина-ЕС
Руководство телеканала NewsOne предложило Зеленскому обсудить телемост Россия-Украина
Британский политик назвал Крым и Восточную Украину «исторической частью России»
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек
Зеленский: Киев хочет остановить конфликт в Донбассе дипломатией
«Жил в бешеном ритме»: друзья рассказали о погибшем сыне «колбасного короля»
Британский политик усомнился в официальной версии «дела Скрипалей»
Грузинского ведущего, оскорбившего Путина в эфире, отстранили от работы на два месяца
В Китае двое горняков погибли в шахте при отравлении газом