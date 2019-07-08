Хорватия подала заявку на вступление в зону евро

СЕГОДНЯ 21:42 2019-07-08T21:42:12+03:00

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Власти Хорватии направили официальное письмо о намерении присоединиться к механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом присоединения страны к зоне евро. Об этом заявил председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

"Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути", - приводит ТАСС слова Сентену.

О намерениях Загреба присоединиться к зоне евро ранее заявил глава Центрального банка страны Борис Вуйчич. По его словам, Хорватия может выполнить условия присоединения к ERM II к середине 2020-го, а переход на евро может произойти уже через два года.

В настоящий момент официальной валютой Хорватии является куна. Помимо Загреба, о намерении перейти на евро заявляли власти Болгарии и Румынии; из стран, входящих в ЕС, на евро не перешли Венгрия, Польша и Чехия.

ИСТОЧНИК KP.RU