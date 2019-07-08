Опрос: Три четверти россиян поддерживают официальный брак

СЕГОДНЯ 22:21 2019-07-08T22:21:14+03:00

Больше всех на походе в загс настаивают люди поколения 60+

Изменить размер текста: A A

Три четверти россиян уверены, что отношения нужно официально зарегистрировать. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше всех на походе в загс настаивают люди старше 60. А для молодежи штамп в паспорте не так важен. Идеальной парой молодоженов россияне видят 27-летнего мужчину и девушку 24 лет.

Каждый десятый категорически не принимает идею развода. Среди причин для расставания измены и непонимание только на втором месте. Лидирует вариант «бедность, отсутствие работы и невозможность прокормить семью».

"Разводы большинство россиян считают в принципе допустимыми (89%). Однако в последние годы отношение к ним стало более рациональным: 56% считают, что принимать решение о разводе или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU