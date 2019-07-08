2019-07-08T22:58:32+03:00
В мире

В метрополитене Вены появились поезда с ароматизаторами

Пассажиры таких составов смогут ощутить четыре разных аромата
Александр ДЖУМАЕВ
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В метрополитене Вены начался эксперимент, в рамках которого система кондиционирования некоторых поездов подземки будет оснащаться ароматизаторамиВ метрополитене Вены начался эксперимент, в рамках которого система кондиционирования некоторых поездов подземки будет оснащаться ароматизаторамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В метрополитене Вены начался эксперимент, в рамках которого система кондиционирования некоторых поездов подземки будет оснащаться ароматизаторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора венского городского транспорта Wiener Linien.

В эксперименте принимают участие вагоны на линиях U1 и U6. Двери вагонов "ароматических" поездов помечены цветочными наклейками, предупреждающими о необычных запахах в вагоне.

"Для нас очень важно, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, поэтому мы решили запустить проект из ароматических поездов", - заявила депутат городского совета по вопросам общественного транспорта Улли Зима.

Сообщается, что пассажирам будут предложены четыре аромата в четырех различных поездах. Речь идет о расслабляющем фруктово-цветочном Relax, освежающем и цитрусовом Energize, бодрящем Fresh White Tea и насыщенном кедровом Happy Enjoy. После поездки пассажиры смогут проголосовать за самый лучший запах на официальной странице метро.

Современный метрополитен Вены состоит из пяти линий. Все они интегрированы в систему городского наземного транспорта и железнодорожных вокзалов австрийской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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