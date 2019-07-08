2019-07-08T23:53:29+03:00
Происшествия

В Вашингтоне ливень затопил Белый дом и метро

Улицы американской столицы в некоторых местах превратились в реки [фото, видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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В Вашингтоне водителям пришлом бросать свои машины и спасаться вплавь от наводненияВ Вашингтоне водителям пришлом бросать свои машины и спасаться вплавь от наводненияФото: СОЦСЕТИ
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Проливной дождь, обрушившийся на Вашингтон, привел к подтоплению станций метрополитена и некоторых районов американской столицы и ее окрестностей. Вода добралась и до некоторых помещений в Белом доме.

Железнодорожный оператор Amtrak сообщил в Twitter компании, что все поезда в южном направлении в городе приостановлены. В метро на некоторых станциях вода лилась прямо на рельсы с потолка. В соцсетях жители Вашингтона рассказывают о том, как добирались до работы через водопады прямо в метрополитенах. Поезда в подземке ходят с задержками.

После ливня затопило некоторые станции метров Вашнгитоне.Dr. Roc o Caballero-Gill on Twitter

Отдельные улицы столицы и парки, в том числе в центре, превратились в реки. Кое-где водители просто побросали свои машины и вплавь добирались до безопасных мест, некоторые спасались на крышах автомобилей.

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Наводнение в Вашингтоне после ливня
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Журналисты пресс-пула президента США выложили в Twitter снимки, показывающие, что пол в комнате, где они работают, залит водой. Несколько тысяч жителей Вашингтона оказались без электричества.

Журналист CNN Бетси Клейн показала залитый водой пресс-центр Белого дома Фото: СОЦСЕТИ

Журналист CNN Бетси Клейн показала залитый водой пресс-центр Белого домаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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