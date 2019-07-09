СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

СЕГОДНЯ 00:16 2019-07-09T00:16:21+03:00

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Сбербанк рассматривает возможность покупки таких крупных онлайн-ритейлеров как Ozon или Avito. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Известно, что Сбербанк собирается прекратить сотрудничество с "Яндекс", поскольку обе компании недовольны результаты партнерства в онлайн-продажах, которое должно было в итоге стать отечественным аналогом Amazon. По данным издания, обе стороны уже предложили друг другу условия "развода", но речи о завершении совместного бизнеса пока не идет.

В Ozon и Avito, а также в самом Сбербанке отказались комментировать информацию о возможном поглощении, но и не опровергли. Сейчас Avito на 99,6% принадлежит южноафриканской группе Naspers, крупнейшие акционеры Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.

Сбербанк и "Яндекс" имеют по 45% в совместном предприятии на базе "Яндекс.Маркета", еще 10% — у менеджмента. Все совместное предприятие было оценено в 60 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU