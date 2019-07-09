2019-07-09T00:16:21+03:00
Экономика

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Кредитная организация недовольна результатами партнерства с "Яндекс"
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сбербанк подумывает о покупке крупного онлайн-ритейлераСбербанк подумывает о покупке крупного онлайн-ритейлераФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сбербанк рассматривает возможность покупки таких крупных онлайн-ритейлеров как Ozon или Avito. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Известно, что Сбербанк собирается прекратить сотрудничество с "Яндекс", поскольку обе компании недовольны результаты партнерства в онлайн-продажах, которое должно было в итоге стать отечественным аналогом Amazon. По данным издания, обе стороны уже предложили друг другу условия "развода", но речи о завершении совместного бизнеса пока не идет.

В Ozon и Avito, а также в самом Сбербанке отказались комментировать информацию о возможном поглощении, но и не опровергли. Сейчас Avito на 99,6% принадлежит южноафриканской группе Naspers, крупнейшие акционеры Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.

Сбербанк и "Яндекс" имеют по 45% в совместном предприятии на базе "Яндекс.Маркета", еще 10% — у менеджмента. Все совместное предприятие было оценено в 60 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вашингтоне ливень затопил Белый дом и метро
На Украине примкнувшая к ПЦУ община вернулась в каноническую церковь
В метрополитене Вены появились поезда с ароматизаторами
Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса
У здания телеканала NewsOne прошла акция протеста
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Великобритании Дэрроком
Опрос: Три четверти россиян поддерживают официальный брак
В центре Тбилиси проходят две противостоящие друг другу акции протеста
Госдума порекомендовала правительству внести президенту предложения об экономических мерах к Грузии
Хорватия подала заявку на вступление в зону евро
Мадуро отправил в отставку командующего сухопутными войсками Венесуэлы
Жерар Депардье выставил на аукцион вина из своего ресторана и статуэтку Обеликса
Порошенко пообещал "дать по морде" скандирующим "позор" на его выступлениях
Кремль отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным