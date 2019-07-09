2019-07-09T01:23:21+03:00
Общество

Эксперт: Воров в законе, которые контролировали бы улицу, в России уже нет

Представители верхушки криминального мира предпочли уйти в легальный бизнес
Петр Кормишин
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Воры в законе в России уходят в легальный бизнесВоры в законе в России уходят в легальный бизнесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России не осталось воров в законе, которые бы контролировали улицу. Большинство тех, кто раньше был в "элите" криминального мира, сегодня ушли в легальный бизнес. Об этом "Комсомолке" рассказал информированный источник в силовых структурах.

"Это раньше можно было прийти к вору, дать денег и попросить найти угнанную машину. Сейчас уже нет таких воров, которые бы контролировали улицу. Их интересы там, где есть финансовые потоки: решают проблемы коммерсантов, сидят на незаконной обналичке", - отметил собеседник "КП".

По словам эксперта, в тюрьмах и колониях заключенные все меньше проявляют уважение к ворам в законе. Преступники умудряются обманывать друг друга даже за решеткой.

"В колониях сейчас бум на мошенничество: братве звонят воры в законе и требуют сброситься деньгами в общак. Одни злодеи обманывают других злодеев", - рассказал источник.

Он отметил, что почти все славянские воры в законе занимаются легальным бизнесом и их почти ничто уже не связывает с криминальным миром.

"Даже если они где-то собираются на корпоратив, то с приличной охраной. Их имена все чаще проскакивают в статьях о легальном бизнесе", - сказал эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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