Мадуро сообщил о перспективах переговоров с оппозицией Венесуэлы на Барбадосе

СЕГОДНЯ 05:35 2019-07-09T05:35:10+03:00

Президент уверен, что соглашение будет достигнуто, если США не будут вмешиваться

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Начавшиеся на Барбадосе новые переговоры властей Венесуэлы с оппозицией могут завершиться достижением соглашений. Об этом заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

По его словам, у сторон на повестке шесть пунктов. Глава делегации правительства страны направил Мадуро доклад, который тот назвал обнадеживающим.

"Я уверен, что если мы будем работать по этой повестке, и американцы не будут вмешиваться, мы достигнем частичных соглашений во благо Венесуэлы", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Он отметил, что в понедельник встреча продолжалась пять часов, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, заявил, что оппозиция Венесуэлы "не боится" принять участие в переговорах с администрацией Мадуро при посредничестве Норвегии, если это приведет к свержению законного президента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU