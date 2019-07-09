Мадуро сообщил о перспективах переговоров с оппозицией Венесуэлы на Барбадосе
Начавшиеся на Барбадосе новые переговоры властей Венесуэлы с оппозицией могут завершиться достижением соглашений. Об этом заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.
По его словам, у сторон на повестке шесть пунктов. Глава делегации правительства страны направил Мадуро доклад, который тот назвал обнадеживающим.
"Я уверен, что если мы будем работать по этой повестке, и американцы не будут вмешиваться, мы достигнем частичных соглашений во благо Венесуэлы", - подчеркнул венесуэльский лидер.
Он отметил, что в понедельник встреча продолжалась пять часов, передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, заявил, что оппозиция Венесуэлы "не боится" принять участие в переговорах с администрацией Мадуро при посредничестве Норвегии, если это приведет к свержению законного президента страны.
ИСТОЧНИК KP.RU