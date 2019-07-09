2019-07-09T06:39:08+03:00
Экономика

США в сентябре предрекают дефолт

Правительство начнет с Конгрессом переговоры о повышении потолка госдолга
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В США может разразиться дефолтВ США может разразиться дефолтФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В сентябре этого года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом из-за низких налоговых поступлений. Об этом говорится в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики, опубликованном в понедельник.

Эксперты считают, что уже в начале первого осеннего месяца федеральное правительство будет не в состоянии полностью и вовремя оплачивать все счета. Ожидается, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время активизирует переговоры с Конгрессом о повышении потолка госдолга.

В центре отметили, что вместо прогнозируемого роста налоговых поступлений в 5-6% они увеличились всего на 2-3 %, передает ТАСС.

"Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает. Единственный способ исключить возможность дефолта в этом году - это повышение потолка госдолга в ближайшие недели", - подчеркнул отвечающий за вопросы экономической политики в центре Шай Акабас.

По данным Бюджетного управления Конгресса США, дефицит в казне достиг $746 млрд за первые девять месяцев 2019 финансового года. Ожидается, что этот показатель будет равен или даже превысит триллион долларов к концу финансового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В подмосковном Королеве у ТЦ "Вертикаль" каршеринг перевернулся и встал на крышу
Мадуро сообщил о перспективах переговоров с оппозицией Венесуэлы на Барбадосе
Зеленский допустил ведение документооборота в Донбассе на русском языке
У демократов из предвыборной гонки вышел первый кандидат
На испытательной площадке SpaceX во Флориде произошел пожар
Эксперт рассказал, почему возникают проблемы при выдворении "воров в законе" из России
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
В России подорожает вино
США поставят Тайваню танки и комплексы Stinger на $2,2 млрд
Эксперт: Воров в законе, которые контролировали бы улицу, в России уже нет
Экс-жена Маккартни добилась в суде крупнейшей компенсации от СМИ
СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito
В Вашингтоне ливень затопил Белый дом и метро
На Украине примкнувшая к ПЦУ община вернулась в каноническую церковь
В метрополитене Вены появились поезда с ароматизаторами
Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса
У здания телеканала NewsOne прошла акция протеста
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Великобритании Дэрроком
Опрос: Три четверти россиян поддерживают официальный брак
В центре Тбилиси проходят две противостоящие друг другу акции протеста
Госдума порекомендовала правительству внести президенту предложения об экономических мерах к Грузии
Хорватия подала заявку на вступление в зону евро
Мадуро отправил в отставку командующего сухопутными войсками Венесуэлы
Жерар Депардье выставил на аукцион вина из своего ресторана и статуэтку Обеликса
Порошенко пообещал "дать по морде" скандирующим "позор" на его выступлениях
Кремль отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным