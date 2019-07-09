США в сентябре предрекают дефолт

СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-09T06:39:08+03:00

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В сентябре этого года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом из-за низких налоговых поступлений. Об этом говорится в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики, опубликованном в понедельник.

Эксперты считают, что уже в начале первого осеннего месяца федеральное правительство будет не в состоянии полностью и вовремя оплачивать все счета. Ожидается, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время активизирует переговоры с Конгрессом о повышении потолка госдолга.

В центре отметили, что вместо прогнозируемого роста налоговых поступлений в 5-6% они увеличились всего на 2-3 %, передает ТАСС.

"Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает. Единственный способ исключить возможность дефолта в этом году - это повышение потолка госдолга в ближайшие недели", - подчеркнул отвечающий за вопросы экономической политики в центре Шай Акабас.

По данным Бюджетного управления Конгресса США, дефицит в казне достиг $746 млрд за первые девять месяцев 2019 финансового года. Ожидается, что этот показатель будет равен или даже превысит триллион долларов к концу финансового года.

ИСТОЧНИК KP.RU