2019-07-09T10:34:16+03:00
Общество

Instagram вводит функцию, направленную на борьбу с оскорблениями в интернете

Тестирование показало, что это побуждает людей отменять публикацию и делиться чем-то «менее обидным»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Instagram вводит функцию, направленную на борьбу с оскорблениями в интернетеInstagram вводит функцию, направленную на борьбу с оскорблениями в интернетеФото: REUTERS
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Instagram начал процесс внедрения функции на основе искусственного интеллекта, которая будет уведомлять пользователя перед публикацией комментария о том, что он может быть воспринят как оскорбительный.

По словам специалистов, тестирование показало то, что это побуждает людей отменять публикацию и публиковать «менее обидный» комментарий. В случае, если подпись будет расценена как оскорбительная, пользователю будет предложено изменить ее с использованием менее резких слов и оборотов.

Еще одним новшеством станет появление функции Restrict. Известно, что она позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. При этом авторы смогут продолжить их писать, но видеть их будут лишь они сами. Нововведения, по словам специалистов, вступят в силу уже в ближайшее время, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что Facebook и Instagram заявили, что работают над устранением проблем в работе. Ранее пользователи соцсетей сообщили о крупном сбое в их работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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