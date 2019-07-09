2019-07-09T10:45:02+03:00
Спорт

Назад, в «Барселону»: Неймар сообщил спортивному директору «ПСЖ» о желании покинуть клуб

Бразильский нападающий так сильно желает сменить клубную прописку, что не явился на предсезонные сборы
Дарья КРЫЛОВА
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Бразильский нападающий клуба ПСЖ Неймар.Бразильский нападающий клуба ПСЖ Неймар.Фото: REUTERS
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Как сообщает издание UOL, бразильский нападающий очень хочет покинуть парижский клуб в текущее летнее трансферное окно и уже сообщил о своем желании спортивному директору «парижан» Леонардо.

До того как отзвониться спортивному директору клуба, Неймар переговорил со своими соотечественниками Маркиньосом и Тьяго Силвой, сообщив им о своем желании вернуться в состав «Барселоны».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов принять его обратно, а Неймар, в свою очередь, готов соблюсти все выдвинутые ему условия, включая публичные извинения перед болельщиками «Барселоны» за свой некрасивый уход из клуба в 2017 году.

Однако, «ПСЖ» ясно дал понять, что не собирается продавать игрока ни на каких условиях.

Спортивный директор "парижан" и вовсе отрицает тот факт, что "ПСЖ" получал какие-либо предложения по Неймар от других клубов. Переговоры с "Барселоной" он назвал "поверхностными".

Его слова приводит Le Parisien:

«Клуб может рассмотреть вариант с продажей футболиста, однако на данный момент не получал подходящих предложений. Есть лишь одна конкретная ситуация на сегодня: у Неймара всё ещё есть три года контракта с "ПСЖ", и, поскольку мы не получили предложений по нему, то не можем ничего обсуждать».

Неймар решил помочь трансферу осуществиться собственными силами. Бразилец не явился в расположение «ПСЖ» на предсезонные сборы, а вместо этого поехал в «Барселону». По сведениям La Porteria, этим ходом Неймар планирует решить сразу две проблемы: найти в Барселоне жилье и недвусмысленно намекнуть о всей серьезности своего желания перебраться на следующий сезон в каталонский клуб.

«ПСЖ» отреагировал на выходку Неймара следующим образом:

«В понедельник, 8-го июля, Неймар должен был вернуться в команду в рамках предсезонной подготовке. «ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в ранее оговоренное время и место. Это произошло без разрешения клуба. Клуб сожалеет о ситуации и сообщает о том, что примет соответствующие меры», – говорится на официальном сайте клуба.

При этом, что это будут за «меры» не разъясняется. Всего за «ПСЖ» Неймар отыграл два сезона, его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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