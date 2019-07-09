2019-07-09T10:52:37+03:00
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Ягода сорта «римский рубин» ушла с молотка в Канадзаве
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларовВ Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларовФото: Марина СИЗОВА
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В японской префектуре Исикава на аукционе в Канадзаве с молотка ушла гроздь винограда. Купили ягоду за 11 тысяч долларов, это около 1,2 миллионов местных иен. Покупателем стал владелец частной сети традиционных японских гостиниц. А такую цену за виноград сорта «римский рубин» назначили неспроста.

- Мы сделали ставку в 1,2 миллиона, чтобы отметить двенадцатую годовщину появления этого сорта винограда на местных аукционах, - приводит слова покупателя местное агентство Kyodo.

Ценится этот сорт за яркий особенный сладкий освежающий вкус и насыщенный рубиново-красный цвет. В ягодах впечатляет и то, что достигать они могут размеров мячика для гольфа. Ожидается, что всего в этом году в Японии будет продано около 26 тыс. гроздей такого винограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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