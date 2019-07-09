Россия и Германия выпустили третью часть учебного пособия по истории ВОВ

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-09T11:29:28+03:00

Россия и Германия выпустили третью книгу о взаимоотношении стран во время ВОВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для каждой страны будут использованы свои обложки

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Российские и немецкие историки завершили работу над единым учебным пособием для преподавателей двух стран. В книге будет отражен взгляд на Великую Отечественную войну, позиция двух стран по этому вопросу идентична.

Работой занимались ученые из института всеобщей истории РАН и института современной истории в Мюнхене. Получился трехтомник, где описаны взаимоотношения России и Германии в XVIII–XX веках. Авторы научного труда представили общий взгляд даже на самые спорные моменты в истории ХХ века.

Презентовать работу под названием «Россия – Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII–XX вв.» планируют 9 июля в Москве. Первые два тома о событиях XX и XVIII веков вышли в 2015 и 2018 годах. В 2019 году публике представят последний том, о том, что происходит в XIX века.

В книге 20 глав, 14 из которых написаны совместно. По шести у авторов остались разногласия, причем не в политических, а в исторических деталях. Эти главы опубликованы в интерпретации каждой из сторон.

Немецкая команда отметила, что сложнее всего было обсуждать Вторую мировую войну, холодную войну.

Кстати, подобную работу планируют провести с Индией и Израилем, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU