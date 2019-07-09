Медиакомпании предложили полностью удалять пиратские сайты

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-09T11:51:51+03:00

Данная идея была высказана в рамках работы над антипиратским законопроектом, который планируется подготовить к началу сентября

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"Газпром-медиа", ВГТРК, "Национальная медиа группа" и "Первый канал", обратились в Роскомнадзор с идеей удалять без решения суда из результатов поиска не ссылки на отдельные страницы, а целиком сайты,содержащие пиратский контент.

Инициативу высказали в рамках работы над антипиратским законопроектом, который планируется подготовить к началу сентября текущего года. Поводом для удаления домена предлагается считать наличие на одном ресурсе 10 и более ссылок с пиратским содержанием, пишут "Ведомости".

При этом Роскомнадзор считает идею недоработанной. В ведомстве уверены, что досудебные блокировки целых доменов могут привести к злоупотреблениям.

Напомним, некоторое время назад глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что проект антипиратского закона будет внесен в Госдуму до конца месяца.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минкультуры предложило блокировать пиратские сайты без решения суда. Проект ведомства предполагает такую меру, если владелец портала в течение суток не удалит запрещенный контент.

ИСТОЧНИК KP.RU