2019-07-09T11:51:51+03:00
Общество

Медиакомпании предложили полностью удалять пиратские сайты

Данная идея была высказана в рамках работы над антипиратским законопроектом, который планируется подготовить к началу сентября
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Медиакомпании предложили полностью удалять пиратские сайты Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий СмитюкМедиакомпании предложили полностью удалять пиратские сайты Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк
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"Газпром-медиа", ВГТРК, "Национальная медиа группа" и "Первый канал", обратились в Роскомнадзор с идеей удалять без решения суда из результатов поиска не ссылки на отдельные страницы, а целиком сайты,содержащие пиратский контент.

Инициативу высказали в рамках работы над антипиратским законопроектом, который планируется подготовить к началу сентября текущего года. Поводом для удаления домена предлагается считать наличие на одном ресурсе 10 и более ссылок с пиратским содержанием, пишут "Ведомости".

При этом Роскомнадзор считает идею недоработанной. В ведомстве уверены, что досудебные блокировки целых доменов могут привести к злоупотреблениям.

Напомним, некоторое время назад глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что проект антипиратского закона будет внесен в Госдуму до конца месяца.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минкультуры предложило блокировать пиратские сайты без решения суда. Проект ведомства предполагает такую меру, если владелец портала в течение суток не удалит запрещенный контент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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