В 2019 году диспансеризацию пройдут 62 млн человек

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-09T11:52:03+03:00

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В рамках программы по всеобщей диспансеризации медицинские исследования в 2019 году должны пройти 62 миллиона человек. Такие цифры назвала зампред правительства Татьяна Голикова.

Она отметила, что россияне не очень довольны существующими процедурами диспансеризации, а в трех регионах страны (Оренбургская область, город Севастополь и Чукотский автономный округ) и вовсе до сих пор не утвержден перечень медорганизаций, на базе которых будут проводиться медосмотры.

В прошлом году диспансеризацию прошли 21 миллион человек, в этом году показатель почти в три раза выше. Помимо стандартных осмотров применяются новые, например, скрининг на выявление онкологических заболеваний.

Программа диспансеризации стала ежегодной для людей старше 40 лет. Россиянам даже разрешают раз в три года взять один день дополнительного оплачиваемого отпуска на прохождение медицинских процедур. А гражданам предпенсионного возраста позволяют брать два дня каждый год, пишет газета "Известия".

Ранее сайт kp.ru рассказывал о новых правилах диспансеризации. Минздрав серьезно изменил порядок бесплатного медицинского осмотра. Теперь больше обследований на рак и медосмотры каждый год с 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU