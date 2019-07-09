СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-09T12:08:51+03:00

Три члена ИГ* получили сроки за подготовку теракта в московском регионе Фото: Архив "КП"

В момент задержания летом 2018 года они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ

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В Москве суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов ИГ*, в рамках уголовного дела о подготовке терактов в столичном регионе.

В ходе следствия стало известно, что в момент задержания летом 2018 года они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ. Подсудимые готовили несколько терактов на территории Москвы и области, сообщает "ТАСС".

- Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание Анзору Тлупову в виде 13 лет, Бахтовару Туйчиеву - 15 лет, Манучехру Туйчиеву - 10 лет, - озвучила приговор судья.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве задержали мужчину, перечислившего ИГ* 50 млн рублей. Георгий Гусейнов на протяжении четырех лет осуществлял сбор средств на нужды боевиков.

*организация запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU