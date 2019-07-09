Китай выступил против продажи Америкой танков Тайваню
США приняли решение о продаже Тайваню 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger. Помимо этого, американские власти готовы передать и сопутствующее оборудование. Сумма сделки превысит 2,2 миллиарда долларов.
Как сообщает South China Morning Post, разрешение на удовлетворение заявки по танкам и Stinger получено, о чем администрация Дональда Трампа официально уведомила Конгресс США. Теперь у страны есть 30 дней на изучение контракта и его возможное блокирование.
Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что Тайвань нельзя отделить от материкового Китая, и что нельзя недооценивать решимость Пекина сохранить свою территориальную целостность. Он сказал, что США должны уважать принцип единого Китая.
- США должны немедленно отменить план продажи оружия и прекратить военные обмены между США и Тайванем, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и стабильности Тайваньского пролива, - сказал господин Гэн Шуан.
Правительство Тайваня напротив сообщает, что продажа оружия подтверждает твердую поддержку со стороны США.
ИСТОЧНИК KP.RU